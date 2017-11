Fiador do governo Temer junto aos mercados, o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) afirma que ainda não é pré-candidato à Presidência e que tomará a decisão no momento certo, até o final de março. Mas quem presta atenção no discurso do ministro e no aumento do nível de exposição consegue ler nas entrelinhas. Filiado ao PSD, Meirelles começa a se fardar para 2018. Se, como ele espera, a economia reagir e o índice de bem-estar da população aumentar, poderá, sim, ser uma opção no tabuleiro eleitoral das próximas eleições presidenciais.

Ele, no entanto, será sempre questionado sobre as suas relações com o grupo JBS. Esse é um fator de desgaste. Aceitar o posto de vice em uma candidatura poderia ser uma alternativa, mas ele não quer. O ministro da Fazenda dá sinais de que não está mais disposto a assumir o papel de coadjuvante de luxo. Dentro de um cenário político ainda bastante aberto para 2018, ele enxerga a chance de construir até lá a popularidade que não tem.

Para colocar os planos em prática, Meirelles tem um primeiro e grande desafio: emplacar a reforma da Previdência neste ano. Ele conversa diretamente com parlamentares para tentar convencê-los. O ex-presidente do Banco Central de Lula lembra aos deputados _ inclusive da oposição _ que, se eles não aprovarem a reforma agora, terão que enfrentar o tema a partir de 2019. Mas quem conhece a cabeça de parlamentar sabe que ela sempre se concentra na próxima eleição. Neste caso específico, oposição e aliados ao governo não estão dispostos a assumir tema tão impopular. Um fato é certo: Meirelles estará presente nas próximas eleições como candidato, ou mais uma vez como fiador.





APÓS O FERIADO, A PAUTA É SEGURANÇA





Depois de nove dias de uma viagem que misturou trabalho e turismo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), está focado em votar projetos sobre segurança. O deputado Alberto Fraga (DEM-DF) fez para Maia uma lista que inclui a análise da criação de cadastros nacionais de pessoas desaparecidas e de procurados pela Justiça e a proposta que disciplina o uso de algemas. Integrante da bancada da bala, Fraga alerta:

– Logo depois, virão outros projetos mais polêmicos, como fim do saidão e do auxílio-reclusão. Vamos deixar para um segundo momento, depende do presidente Maia.





"Recuperação das perdas da Lei Kandir é ouro de tolo"





Uma das principais reivindicações dos empresários, a reforma tributária voltou ao debate na Câmara e tem relatório pronto para ser votado em plenário. Mas o prazo é curto para costurar um acordo envolvendo um tema tão difícil. Responsável pelo texto, o deputado Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) adianta à coluna que está fazendo os últimos ajustes, mas ainda não recebeu aval da Receita Federal. A proposta simplifica o atual sistema e acaba com impostos como o ICMS. Nesta entrevista, ele explica como ficaria o novo sistema tributário e também fala da briga dos Estados pela compensação da Lei Kandir. Hauly foi o relator dessa lei. A seguir os principais trechos:

Como está a proposta de reforma tributária?

Está dentro do prazo. O governo me pediu que deixasse para o segundo semestre para não atrapalhar a trabalhista nem a da Previdência.

A proposta estaria madura para ir a plenário?

Está madura. Para a votação, precisamos de mais um ajuste fino com os líderes, com os partidos, já fiz palestra para vários parlamentares.

Quais são os principais pontos?

A minha proposta tem um grande simplificador. Temos nove tributos na base de consumo, que poderemos reduzir para dois. Na base de renda, temos dois que vão ficar um. E, na base de propriedade, ficam os mesmos.

Haverá um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), então?

Um IVA e um seletivo. O IVA é o mesmo que o ICMS atual dos Estados somado com o ISS dos municípios. O IVA vai somar, além do ISS, ICMS, IPI, PIS, Cofins, Cide, salário-educação, IOF e Pasep. E um pedacinho do IVA se tributa à parte, que são bebida, cigarros, energia, combustível, telecomunicações...

Quem arrecada?

Os Estados como único aparelho de arrecadação. Uma associação dos fiscos estaduais e municipais, onde tem auditores do ISS de carreira.

Não vai para um caixa único?

Não, não vai. É o mesmo modelo que eu implantei no Supersimples. Quando eu fiz o Supersimples, juntei oito tributos em uma guia. Na hora que você paga, o dinheiro já vai imediatamente para cada unidade a que ele está destinado.

Há anos se tenta fazer a reforma tributária e ela sempre emperra porque alguém perde.

Não, não vai ter que perder.

A sua proposta já passou pela Receita Federal?

Não. Ela é congressual. Ela não vem do governo, ela vem da Câmara. Eles estão mais preocupados com o dia a dia deles, que é muita coisa.

O senhor ainda está negociando com a equipe econômica?

Estou negociando. Tem o compromisso de não alterar a carga tributária global, não diminuir carga, porque o governo morre de medo de perder carga, receita, tanto União quanto Estado e município.

Em que pé está a negociação?

Enquanto eu defendo o conceito no Brasil inteiro, nós estamos, agora, consolidando o projeto. É hora de fazer cálculos, simulações. Terminados esses cálculos, faremos as simulações que garantam que vai haver essa receita para Estados, municípios e União. Então, colocaríamos em votação e faríamos no mínimo um ano de experimento do modelo com alíquota bem pequena.

Quando deve ir a plenário?

Agora estou contra o relógio. O presidente da Câmara falou "você me manda na hora que estiver pronto". Chegamos a novembro e não estou pronto ainda. Porque é uma fase mais delicada.

Deve ficar para meados de novembro?

Se Deus quiser. Estou com muita fé. Foco, força e fé em Deus. Será a reforma do ganha-ganha. Ninguém vai perder.

E, para encerrarmos, o senhor também é especialista em Lei Kandir. Os Estados vão conseguir a recuperação de um passivo?

Não, não, não. Aí é Ouro de Mackenna, não é? É ouro de tolo, pirita.