O doleiro Lucio Funaro afirmou à Justiça Federal de Brasília que Michel Temer recebeu R$ 2,5 milhões de propina do Grupo Bertin. Sabe qual foi o impacto desta informação em Brasília? Zero. Depois que o assessor do presidente da República foi flagrado com uma mala na mão e nada aconteceu, é como se Temer estivesse blindado. Os políticos se acostumaram a ouvir revelações escandalosas, sem se abalar. As desculpas se repetem nas frases feitas dos advogados. Assim, a fase mais delicada da Lava-Jato vai chegando ao final do ano sem colher resultados efetivos. Acusados com foro privilegiado se assustaram no começo das investigações, mas, agora, nem ligam para as delações. Para ameaçar a República, somente um novo escândalo de proporções desconhecidas. Talvez uma delação do ex-ministro Geddel Vieira Lima, o homem dos R$ 51 milhões, tivesse o condão de balançar as estruturas mais uma vez. Mas o próprio Temer já afirmou que tem zero preocupação quanto a Geddel. Deve ter motivos para estar tão seguro.