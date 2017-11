O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) depõe hoje na Justiça Federal de Brasília, no processo que apura esquema de corrupção na Caixa Econômica Federal. Cunha tem travado um duelo de versões com Lúcio Funaro, apontado como operador financeiro do PMDB. Funaro depôs na semana passada, quando os dois ficaram frente a frente, mas isso não o intimidou a afirmar que se encontrava semanalmente com Cunha há 15 anos, numa "relação de negócios ilícitos", como pagamento de propina na liberação de financiamentos do Fundo de Investimento do FGTS, que é administrado pela Caixa. Em entrevista recente à revista Época, Cunha disse que a delação de Funaro foi feita exclusivamente pelo que "ele ouviu dizer de mim" e que "essas coisas não aconteceram". Para hoje, o ex-todo poderoso da Câmara promete "mostrar as mentiras que estão sendo faladas". Não contente apenas com a atenção que estará voltada para o seu depoimento, Cunha pediu e conseguiu autorização para dar uma coletiva para a imprensa após o término da audiência. A expectativa é grande em torno do que Cunha pode falar aos jornalistas.