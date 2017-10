Se a votação da reforma da Previdência já era um desafio para o governo antes do escândalo da JBS, agora é praticamente impossível. A proposta ficou em banho-maria durante os últimos cinco meses, enquanto Michel Temer se defendia de duas denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Neste meio tempo, a popularidade do presidente se desintegrou. Já os deputados estão cada vez mais preocupados com as eleições de 2018 e começam a colocar na balança os desgastes para a campanha. O Planalto, no entanto, está disposto a insistir, mesmo que seja em uma reforma fatiada. O ministro Henrique Meirelles (Fazenda) insiste que não será uma "reforminha", citando a mudança na idade mínima e o corte dos privilégios. Para isso, conta com o apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que chega ao final do ano disposto a se tornar protagonista da retomada da agenda econômica. Ontem, um empoderado Maia se encontrou com Meirelles e Dyogo Oliveira (Planejamento).