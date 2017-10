O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), anunciou nesta terça-feira (17) que só haverá uma definição sobre o destino de Aécio Neves (PSDB-MG) se houver 41 votos em plenário pela manutenção do afastamento do senador ou pela derrubada das medidas impostas pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Se não chegar a esse número, uma nova sessão será chamada.