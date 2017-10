No dia em que o projeto de lei 28/2017 , que regulamenta a atuação de aplicativos de transportes, deveria ir a votação com urgência do Senado Federal , taxistas e motoristas de apps de todo o Brasil ocuparam desde cedo a Esplanada dos Ministérios em manifestações favoráveis e contrárias ao projeto.

No salão azul do Senado, um encontro entre o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP), autor do projeto, e o motorista do Uber Evandro Henrique, de Natal (RN), rendeu uma discussão sobre os objetivos do PL 28/2017. Assista: