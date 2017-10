Em meio a uma semana com feriadão, o Congresso tem temas importantes para serem discutidos nos próximos dias.

A Câmara convocou sessão extra para hoje e tem como principal item da pauta a reformulação do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que prevê, por exemplo, que o aluno comece a pagar o financiamento logo após terminar o curso. O Senado tem como primeiro item da pauta de votação de terça-feira o polêmico projeto que regulamenta os serviços de transporte particular que usam aplicativos, como Uber e Cabify. Também está prevista sessão conjunta do Congresso para analisar vetos presidenciais, entre eles o fim do limite de doações de pessoas físicas a campanhas eleitorais. Diante de tudo isso, a grande questão é se os parlamentares vão aparecer nesta semana ou vão se inspirar no presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que faz um périplo por Palestina, Israel, Portugal e Itália com agendas sobre segurança, mas também com tempo livre para turismo.

Enquanto isso, Michel Temer deve ter alta hoje e a expectativa é sobre quando ele retorna aos trabalhos.



DÍVIDA

O procurador-geral do Estado, Euzébio Ruschel, tenta para esta semana uma reunião com a Advocacia-Geral da União para tratar da liminar que suspendeu o pagamento da dívida gaúcha. A União recorreu e alega que o RS está longe de aderir ao regime de recuperação fiscal. Para Ruschel, a AGU está com informações ultrapassadas.

DÍVIDA 2

Um dos entraves para a adesão do RS é que o Estado precisa ajustar, de acordo com as regras do Tesouro Nacional, o modo como são contabilizados os gastos com funcionalismo e o pagamento da dívida. A União propôs ainda uma câmara de conciliação entre o Estado e a AGU, mas até o momento o RS não aderiu. De acordo com técnicos da equipe econômica de Michel Temer, esses fatores fazem com que não esteja tão perto a assinatura do pré-acordo de adesão ao regime.

TRILHA