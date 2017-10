pois de ajudar a enterrar duas denúncias, a tropa de choque do presidente Michel Temer ganhou mais uma desgastante missão: tentar emplacar a reforma da Previdência. Enquanto o ministro Henrique Meirelles (Fazenda) faz declarações otimistas, afirmando que é possível a aprovação de reformas complicadas como a da Previdência e tributária, técnicos da Fazenda se reúnem com deputados fieis a Temer para afinar a estratégia. Oficialmente, o discurso é de defesa do texto original das mudanças na aposentadoria. Os articuladores políticos já reconhecem que o mais fácil seria votar uma reforma fatiada. Com apenas dois meses pela frente, o pelotão de Temer enfrentará ainda mais dificuldades do que nas negociações das denúncias. A prova de que o tempo é curto é a decisão do Planalto de editar uma medida provisória sobre o ajuste fiscal de 2018.

MEIRELLES E SARTORI

O ministro Henrique Meirelles vai se reunir com o governador José Ivo Sartori no próximo dia 10, à tarde, em Porto Alegre. Meirelles atende a um convite do governador. O ministro estará no Estado para participar, como palestrante, do evento da Revista Voto "Brasil de Ideias".

VICE DOS SONHOS

O ministro Meirelles esclareceu que estava brincando ao afirmar que ser vice de uma chapa à presidência da República seria até interessante. Na cabeça de lideranças do PSD e de candidatos que querem conquistar a confiança dos mercados, no entanto, essa é uma possibilidade levada a sério.

APLICATIVO

Os senadores gaúchos Ana Amélia Lemos (PP), Lasier Martins (PSD) e Paulo Paim (PT) defendem um meio termo para o projeto que regulamenta o uso dos aplicativos de transporte. O senador que relatou o texto no Senado, Pedro Chaves (PSC-RO), considera que a proposta aprovada pela Câmara acaba com o serviço. Um texto mais equilibrado deve ser apresentado ainda hoje no plenário.

LENDA

Sobre a implantação dos free-shops de fronteira, prevista em lei de 2012, a Receita Federal informa à coluna que o sistema de controle ainda está em desenvolvimento e a expectativa é que estará disponível para homologação no início do próximo ano.

Colaborou Silvana Pires

