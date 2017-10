O senador Randolfe Rodrigues (REDE-AP) entrou junto ao Supremo Tribunal Federal com um mandado de segurança para garantir que a votação nesta terça-feira (16) no Senado sobre o caso Aécio seja aberta e com voto nominal. O plenário do Senado irá analisar o afastamento e o recolhimento noturno imposto ao senador Aécio Neves (PSDB-MG) pela Primeira Turma do STF.