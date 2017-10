O governador José Ivo Sartori vai a Brasília na próxima quarta-feira (1) para tentar garantir junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) o investimento bilionário em uma usina termelétrica em Rio Grande. Sartori tem agenda com o Diretor-Geral da Aneel, Romeu Rufino , e com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho .

A concessão do leilão, que ocorreu em 2014, foi cancelada pela Aneel após a empresa vencedora não ter entregue a documentação que comprovaria a capacidade para implantar e operar a usina. O grupo norte-americano New Fortress Energy confirmou interesse em assumir o projeto e recorreu da decisão junto à agência. O investimento previsto na termelétrica chegaria a R$ 3 bilhões, com uma geração de 2,4 mil empregos diretos. O assunto ainda está em análise na Aneel.