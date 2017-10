Júlio soares / Divulgação

Alvo de críticas, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, reconhece que vai promover mudanças na portaria do trabalho escravo. Seguindo orientações da Procuradoria-Geral da República, deixará mais claros os critérios para o enquadramento de irregularidades identificadas pelos fiscais. Deputado federal, ele está afastado da pasta para votar a favor do engavetamento da segunda denúncia contra Michel Temer. Nesta entrevista exclusiva ao GaúchaZH, Nogueira defende o texto original, apesar da decisão do STF que suspendeu os efeitos da polêmica medida. A seguir, os principais trechos:

A ministra Rosa Weber concedeu liminar suspendendo os efeitos da portaria do trabalho escravo. Foi um erro a publicação daquela medida?

Eu tenho muito respeito pelo poder Judiciário. Como é um assunto jurídico, se trata no âmbito da Advocacia-Geral da União. Eu mantenho a decisão de mérito de aprimorar as nossas ações pra combater o trabalho escravo de forma efetiva. Dando objetividade, segurança jurídica pra levar o escravocrata pra cadeia.

Haverá uma mudança no texto da portaria?

Eu estive duas vezes conversando com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ocasião em que eu me comprometi com ela de que as sugestões dela seriam acolhidas. Até o dia 31, eu passarei às mãos dela uma proposta.

O senhor só publica o novo texto com o aval da PGR?

Depois de acordado com a doutora.

Há chance de revogar essa portaria?

Não, a portaria não será revogada.

Por quê?

O Plano Nacional de Combate ao Trabalho Escravo foi lançado em 2003 e estamos no ano de 2017. Tem dois tripés fundamentais para combater o trabalho escravo: segurança jurídica e preservar a dignidade humana. O que a sociedade precisa perguntar? Eu conheço alguém que esteja respondendo algum processo criminal e que esteja cumprindo pena por prática de trabalho escravo?

Vou insistir: houve um erro na publicação daquele texto?

Não, não houve erro na publicação da portaria. Se não se publicasse a portaria, nós não teríamos esse debate que está acontecendo hoje. Desde agosto essa portaria vem sendo tratada. Não foi uma decisão de última hora. E a intenção da portaria é dar publicidade, clareza, para que a ação do auditor fiscal possa ter maior segurança jurídica.

Se não houve erro, então por que o senhor vai rever a portaria?

A portaria não será revogada, ela será aprimorada.

Ministro, mas faz apenas uma semana...

É para dar a segurança jurídica necessária para que o combate ao trabalho escravo seja mais efetivo. A sociedade tem que fazer essa pergunta: aquela ação que ocorreu no município onde está o escravocrata, ele está na cadeia? Ou simplesmente o nome dele está em uma lista? Por que o escravocrata não responde criminalmente?

Mas o texto da semana passada não garante isso que o senhor está dizendo. O próximo vai garantir?

A partir do momento em que se realiza a inspeção e se constata a conduta de trabalho análogo à escravidão, se registra o boletim de ocorrência.

Há críticas dos fiscais e da PGR sobre a dificuldade para caracterização do trabalho escravo. O senhor vai mudar esse ponto?

Isso vai ser aprimorado e vai ser caracterizado com maior clareza, maior objetividade. Vamos esclarecer os critérios de trabalho escravo, trabalho exaustivo e degradante. Vamos utilizar como base as orientações da Organização Internacional do Trabalho.

Que outras mudanças vão ser feitas até o dia 31, quando o senhor leva a proposta à PGR?

Nós vamos surpreender o Brasil porque vamos erradicar o trabalho escravo no Brasil. A sociedade brasileira vai começar a ver escravocrata indo para a cadeia, sair algemado do seu ambiente onde ele coloca alguém com a dignidade humana em situação deplorável.

O senhor foi pressionado pela bancada ruralista para editar essa portaria?

Em hipótese nenhuma. Nunca fui procurado por ninguém no sentido de editar portaria.

Foi uma iniciativa sua e da sua equipe ou foi um pedido do presidente Temer?

O presidente Temer não fez qualquer pedido nesse sentido. Foi uma decisão do conjunto do governo.

O que é o conjunto do governo?

O conjunto do governo tem o ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, da Agricultura, tem os diversos ministérios.

O senhor é alvo de muitas críticas. Como responde a isso?

Nós não podemos demonizar a portaria, como alguns estão dizendo que vai ser revogado a Lei Áurea. Isso é uma irresponsabilidade, uma falta de compromisso com a verdade, com a sociedade brasileira. A quem interessa o modelo atual quando o escravocrata simplesmente se coloca o nome dele numa lista?

O senhor pensou em sair do governo?

Não.