Depois de enterrar a segunda denúncia, na quarta-feira, o sonho do presidente Michel Temer é conseguir emplacar a votação de uma reforma da Previdência enxuta e da reforma tributária possível. Duas propostas meia-boca, desidratadas para terem chance de tramitação. Diante da fragilidade do governo, porém, conseguir votar algum tema polêmico até o final do ano é uma missão quase impossível.

Refém de uma base de apoio viciada no toma lá, dá cá, o presidente Temer está cedendo a todos os apelos para tentar segurar o placar em plenário. Medidas equivocadas e anunciadas sem a devida análise, como a portaria do trabalho escravo, é produto desse processo. Os deputados pressionam também pela liberação de emendas e até mesmo por uma reforma ministerial. Quando terminar a votação da segunda denúncia, os articuladores políticos do Planalto vão precisar juntar os caquinhos, pagar as contas e aí observar o que será possível fazer até o final de 2017.

A ideia de um governo reformista não foi abandonada. Às vésperas de uma eleição presidencial, Temer quer deixar um legado que não sejam escândalos de corrupção. Os fantasmas da Lava-Jato, no entanto, continuarão assombrando o Planalto. O ex-ministro Geddel Vieira Lima, o homem de R$ 51 milhões, é uma ameaça à cúpula do PMDB. Para a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, ele é o chefe de organização criminosa. Para quem conhece o partido de perto, como o senador Renan Calheiros (PMDB-AL), o chefe é ouTro. Assim mesmo, com T maiúsculo. Tudo indica que a crise política está muito longe do fim. O enterro da segunda denúncia será só mais um capítulo.

DONOS DO PLACAR

Marcelo Camargo / Agência Brasil

Na linha de frente da elaboração de mapas sobre a denúncia, os deputados Darcísio Perondi (PMDB-RS) e Beto Mansur (PRB-SP) passam o final de semana em contato com deputados, tentando garantir presença de quem ameaça faltar na quarta-feira. O placar, por enquanto, contabiliza de 230 a 270 votos favoráveis a Temer.

ACORDO

O presidente do TSE, Gilmar Mendes, estará em Porto Alegre na segunda-feira para assinatura de convênio com o Estado, reforçando o cadastramento biométrico. A partir do acordo, o TSE terá acesso aos dados da Secretaria de Segurança para identificar crimes em coincidências biométricas.

COLATERAL

O ministro Ronaldo Nogueira (Trabalho) chegou a gravar vídeos para as redes sociais sobre a portaria do trabalho escravo, orientado diretamente pela assessoria do Planalto. A ideia de explicar as mudanças, no entanto, foi abortada. Provável candidato à reeleição no próximo ano, Nogueira – que é deputado federal – enfrenta um desgaste criado pelo Palácio. Diante da polêmica, Temer tenta se descolar da portaria.

CONVENIÊNCIAS

De olho na alta popularidade de Lula no Nordeste e nas alianças locais, caciques do PMDB resolveram abrir apoio ao ex-presidente para 2018. Depois de Renan Calheiros (AL), que resolveu vestir a farda de oposição a Temer, agora é a vez do presidente do Senado, Eunício Oliveira (CE) afirmar que é eleitor de Lula. Com aliados assim, Temer não precisa de inimigos.

Colaborou Silvana Pires

