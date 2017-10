Depois de capitanear o socorro ao senador Aécio Neves (MG), o PSDB divulga uma nota na tentativa de minimizar o desgaste junto ao eleitorado. A Executiva Nacional do partido faz questão de afirmar que a decisão não implicou em juízo de valor sobre as atitudes de Aécio e nega que a votação faça parte de um acordão com o PMDB para ajudar a enterrar a denúncia contra o presidente Michel Temer na Câmara.

A posição da bancada do PSDB do Senado Federal , na votação sobre as medidas cautelares aplicadas pela Primeira Turma do STF contra o senador Aécio Neves, deve-se única e exclusivamente à nossa convicção de que todo e qualquer cidadão tem direito à ampla defesa e ao contraditório, princípios básicos do Estado Democrático de Direito.