A equipe econômica de Michel Temer estuda lançar um pacote econômico pós-denúncia para incentivar a economia. Seriam ações para promover o consumo, tirar o programa de concessões de estradas do papel e consolidar a política de reformas. Em tese, a equação perfeita na tentativa de reconstruir a imagem do governo, para que Temer entre em 2018 com algum fôlego. Na prática, uma agenda natimorta. Mesmo com os juros em baixa, o orçamento é curto para badalar oferta de crédito e governistas já reconhecem total desinteresse político em levar adiante a reforma da Previdência. Sobra o programa de concessões, a oferta do bloco do Rio Grande do Sul deve ocorrer até o próximo ano. O enterro da primeira e da segunda denúncia têm um alto custo para o país, conta que o Planalto começará a pagar no dia seguinte à votação. Diante do orçamento curto e de aliados com a cabeça em 2018, será difícil para o governo colocar a máquina para andar novamente.

VIRANDO

O PRB espera aumentar o nível de fidelidade da bancada na votação de amanhã. Na primeira denúncia, 15 votaram a favor do presidente e seis contra, com uma abstenção. Articuladores do Planalto estão tentando virar esses votos. Líderes do partido esperam contar, por exemplo, com o voto do gaúcho Carlos Gomes.

AMNÉSIA

Para consolidar o discurso contra o ajuste fiscal, Lula não hesitou em pisar no pescoço da ex-presidente Dilma, dizendo que ela errou e traiu seu eleitorado porque havia prometido manter as despesas. Lula só faz questão de esquecer que ele mesmo, no início do primeiro governo, colocou em prática um duro ajuste, capitaneado pelo então ministro da Fazenda Antonio Palocci.

BEM DEVAGAR

Advogado-geral do Senado, Alberto Cascais afirma que ainda nesta semana divulga parecer sobre a nova representação contra o senador Aécio Neves (PSDB-MG) no Conselho de Ética. A análise foi solicitada pelo presidente do conselho, senador João Alberto Souza (PMDB-MA). O PT protocolou pedido de afastamento por quebra de decoro parlamentar contra o tucano há quase um mês.

Colaborou Silvana Pires

