O governo Temer começa a semana cobrando fidelidade dos deputados de partidos aliados que foram contemplados com emendas, cargos ou políticas específicas. Com o mapa de votação sobre a segunda denúncia nas mãos, atualizado no final de semana, parlamentares da tropa de choque partem para o corpo a corpo. Um dos focos é a bancada ruralista, que nos últimos dias conseguiu emplacar medidas polêmicas como a portaria do trabalho escravo e o desconto nas multas do Ibama.

– Queremos fidelidade. Quem não for fiel poderá ter dificuldades daqui para frente – lembra o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS).

Dificuldades que já começaram. Deputados que votaram contra a primeira denúncia reclamam que apenas prefeitos ligados a políticos alinhados ao Planalto conseguem acesso ao programa de ambulâncias do Ministério da Saúde. Todo o esforço do governo é para consolidar uma vitória robusta na próxima quarta-feira, enterrando o avanço das investigações contra Temer e os ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria Geral). O presidente quer ganhar um fôlego. Afinal, o governo está politicamente paralisado desde maio, quando explodiu o escândalo JBS.





SE PRECISAR

O ministro Osmar Terra (Desenvolvimento Social), que é deputado federal, vai conversar com o presidente Temer e com o ministro Padilha (Casa Civil) sobre a necessidade de voltar à Câmara para votar a segunda denúncia. Ao contrário de outros ministros, ele não foi exonerado na última sexta-feira. O suplente, Jones Martins, que também é do PMDB, já garantiu apoio ao governo. Terra pretende se candidatar à reeleição no próximo ano.





QUAL O GUICHÊ?

Deputados do PP têm reclamado que não sabem onde resolver as pendências ainda com relação à primeira denúncia. Quando vão ao Palácio do Planalto cobrar as promessas, a recomendação é que procurem a presidência nacional do partido. No PP, a resposta é que está tudo parado na presidência.





AGORA VAI

A novela da obra do aeroporto de Passo Fundo está perto de um desfecho. O prefeito Luciano Azevedo tem reunião amanhã com o governador José Ivo Sartori para acertar a data do ato que formalizará o acordo entre União e Estado para o lançamento da licitação. Se tudo der certo, a ampliação começa no início de 2018.

Colaborou Silvana Pires

Leia também: