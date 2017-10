Sem citar nomes, o senador Renan Calheiros (PMDB-AL) deixou a seguinte mensagem no Twitter: Engraçado.. Nunca soube que Geddel era o Chefe. Para mim, o chefe dele era outro.

Num segundo post, quase quatro horas após o primeiro, Renan complementou: ... era ouTro. Com o T em maiúsculo deixando nas entrelinhas a quem ele está se referindo.

O comentário de Renan é uma resposta ao ofício que a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) no qual ela defende a prisão preventiva do ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA). No documento, Dogde afirma que “a posição assumida por Geddel parece ter sido a de líder da organização criminosa”.