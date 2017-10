Depois de se reunir por duas vezes, em menos de 24 horas, com a procuradora-geral da República, Raquel Dodge , o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira , deve alterar pontos da portaria do trabalho escravo. A PGR solicitou que o governo revogue a medida. Mas, por enquanto, o ministro apenas afirmou à procuradora que vai rever alguns pontos destacados por ela. A reunião foi no início da tarde desta quinta-feira (19).

A pressão contra a portaria é grande. A bancada do PT no Senado já ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com ação contra a medida que praticamente inviabiliza o trabalho de fiscalização contra o trabalho escravo no país. O combate ao trabalho escravo é uma das principais bandeiras de Raquel Dodge.