A ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa Weber aceitou pedido da Rede Sustentabilidade para suspender os efeitos da portaria que mudou as regras para fiscalização do trabalho escravo. A decisão da ministra é temporária até que o STF julgue o mérito do caso. A decisão da é de ontem (segunda-feira), mas só foi divulgada nesta terça-feira.

A polêmica portaria do Ministério do Trabalho, publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira da semana passada, determina que só entrarão na chamada lista suja as empresas que tiverem comprovada a prática de trabalho análogo ao escravo. Para isso, teria que ser identificado o trabalho forçado, jornada exaustiva e condições degradantes com privação do direito do trabalhador de ir e vir.