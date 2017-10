O presidente Michel Temer não está seguindo a orientação médica de descansar, após passar por um procedimento cirúrgico na próstata. Temer recebeu em sua residência em São Paulo a visita do presidente interino da Câmara, Fábio Ramalho (PP-MG), despachou com assessores, assinou documentos e tem feito e recebido ligações. Está prevista ainda uma reunião nesta segunda (30) com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles.