Momentos antes de começar o debate sobre o afastamento de Aécio Neves (PSDB-MG) no plenário, nesta terça-feira (17), o líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), passou mal e foi levado ao Instituto de Cardiologia do Distrito Federal (ICDF). A assessoria do parlamentar informa que ainda aguarda o diagnóstico correto e não sabe se ele voltará ao plenário da Casa.