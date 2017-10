Janine Moraes

Há três meses à frente do Ministério da Cultura, Sérgio Sá Leitão, desembarca em Porto Alegre neste domingo (22) onde assiste a um concerto da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), no Auditório Araújo Vianna e anuncia a readequação do convênio para obras na Ospa no valor de R$ 10 milhões. Na segunda-feira se reúne com o prefeito Nelson Marchezan e com o governador José Ivo Sartori. À coluna, ele falou sobre as obras de recuperação do Mercado Público e também sobre a polêmica exposição Queermuseu.

O senhor desembarca no Estado e visita o Mercado Público, que sofreu um incêndio há quatro anos e continua com o segundo andar interditado. Há previsão de recursos?

Foram liberados R$ 10 milhões na primeira fase e é claro que imóveis onde já houve uma reforma parcial são prioritários. Mas há uma demanda imensa no país. No total, tivemos a liberação de R$ 40 milhões do Ministério do Planejamento para recuperação de patrimônio histórico, além de R$ 94 milhões para o restante do ministério. À medida em que houver a liberação dos recursos, vamos atender as obras. O Mercado Público de Porto Alegre é uma das nossas prioridades.

A prefeitura entregou o projeto do segundo andar em agosto. Isso contribuiu para o atraso? Há data para conclusão?

Qualquer atraso impacta no cronograma. Fizemos a primeira análise que já foi passada para a prefeitura, que respondendo as questões. Acho que o processo está no trilho. Mas não há data para conclusão. Se nós já tivéssemos o projeto em versão final, seria possível apontar uma direção.

O governo do Estado pretende ajustar o convênio com o Ministério da Cultura em relação à Ospa. Como estão as conversas?

Eu vou ao concerto da Ospa no domingo. Eles têm uma programação muito interessante de reforma e expansão da área que eles ocupam. Foram bem pragmáticos ao deixarem de lado aquele projeto mais ambicioso de uma sede. O novo projeto é bem adequado, com grande qualidade e muito mais factível.

Qual a sua opinião sobre a polêmica em torno de exposições como a Queermuseu e também a performance no Masp com um homem nu?

Em tempos de controvérsia, de polêmica, a gente tem que buscar o nosso denominador comum enquanto sociedade, que é o Estado de direito. A nossa Constituição estabelece como um dos seus princípios e garantias fundamentais a liberdade de expressão , de criação artística e intelectual, além da liberdade de manifestação. Ao mesmo tempo em que estabelece a necessidade de preservação, de zelo com a infância e a liberdade e o respeito às religiões. Eu não penso que esses princípios e garantias são incompatíveis.

Como encontrar um ponto de equilíbrio?

Com serenidade e responsabilidade. Eu penso que uma das maneiras de fazermos isso está na adoção para exposições de algo que já existe no cinema, na TV, nos games, nos shows, que é a classificação indicativa e o aviso prévio sobre a natureza do conteúdo exibido. Lamento profundamente que haja uma certa histeria em torno disso e que tenha se criado uma antipodia, como se a gente só tivesse dois lados: ou o lado da proibição total ou o lado da liberação total. Sempre que há passionalidade, sempre que há irracionalidade, é difícil construir soluções porque vira, no final das contas, uma briga entre quem fala mais alto.

O ministério está preparando alguma regulamentação específica para exposições?

Já entregamos ao presidente Michel Temer uma minuta de uma medida provisória ou um projeto de lei. O presidente está avaliando. Eu soube também que alguns parlamentares apresentaram projetos de lei nessa direção. A nossa proposta estabelece que o sistema de classificação indicativa incidirá também sobre exposições e que cabe ao Ministério da Justiça regulamentar e estabelecer as faixas etárias, quais são os critérios e quais são as mensagens que são passadas. Nada diferente do que já temos em outras áreas. Acho difícil encontrar alguém que seja contra isso.