O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, deve entregar à Procuradoria Geral da União até o dia 31 de outubro a proposta de mudança na polêmica portaria do trabalho escravo. As alterações levarão em conta as sugestões encaminhadas pela própria procuradora-geral, Raquel Dodge. A ideia é identificar de maneira mais clara o que deve ser considerado trabalho escravo pelos fiscais. O ministro ainda destaca a necessidade de uma maior participação da Polícia Federal nas operações. Por determinação de uma liminar concedida pelo STF, a portaria está suspensa.