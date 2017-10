Prefeitos e lideranças empresariais estão em Brasília, em especial, para emplacar as duas emendas impositivas, que são aquelas que o governo tem obrigação de pagar. O compromisso inicial, de assegurar uma emenda para a construção do Hospital do Câncer do Grupo Hospitalar Conceição e outra para as obras da BR-116, já não está garantido. Se depender somente do orçamento do DNIT, a BR-116, por exemplo, terá apenas 50 milhões em 2018. A emenda poderá assegurar mais R$ 81 milhões.