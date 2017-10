O deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) divulgou um vídeo no qual responde ao cantor e compositor Benito di Paula que criticou o parlamentar por ter usado a música “Tudo está em seu lugar” para comemorar a rejeição da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na quarta-feira (25) quando da votação no plenário da Câmara.

- Eu estou triste com esse vídeo gravado pelo Benito di Paula. Me confesso fã do compositor que ele foi, tinha o costume de em momentos de felicidade cantarolar suas músicas. Mas devo dizer que daqui pra frente ele pode ficar tranquilo que não mais o farei, já que recebi a ordem do dono das músicas de não mais cantarolar, explica Marun no vídeo.