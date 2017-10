Sem pressão das ruas ou ameaça real da oposição, o presidente Michel Temer engavetará a segunda denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República dentro de um período de quatro meses. Acusado pela PGR de obstrução da Justiça e organização criminosa, Temer impedirá o prosseguimento das investigações, garantindo mais uma vitória em plenário. Na prática, porém, ele sai desgastado e totalmente refém de uma base de apoio fisiológica. No final da tarde de ontem, no auge das negociações, um deputado da linha de frente do Planalto desabafou:

– Isso já nem é mais venda de votos. É chantagem.

A relação de barganha entre o Palácio do Planalto e o Congresso não é uma inovação. Só para citar as administrações mais recentes, foi assim nos governos FHC, Lula e Dilma. A única novidade é que desta vez o balcão de negócios é escancarado.

CIRÚRGICO

Deputados do PSD de Santa Catarina, que ameaçavam votar contra Temer, viraram alvo da tropa de choque do governo na Câmara. O Planalto foi acionado para identificar os descontentamentos. O presidente Temer recebeu, inclusive, o governador Raimundo Colombo (PSD-SC) para uma conversa.

DONO DO JOGO

Na prática, a articulação política do governo está por conta do ministro Eliseu Padilha (Casa Civil). Além de receber deputados e organizar as demandas, ele monitora o mapa de votos. Ontem, Padilha ligava diretamente para os ministros licenciados e que assumiram os mandatos na Câmara, orientando sobre as negociações nas bancadas.

NA TRAVE

Deputado da tropa de choque de Temer, Darcísio Perondi (PMDB-RS) nega informação do jornalista Juca Kfouri, de que esteja ajudando o presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, a conseguir um passaporte diplomático. Ele disse que Kfouri afirmou isso porque eles discutiram via Twitter. Kfouri rebateu, dizendo que nem mesmo tem uma conta pessoal no Twitter.

ABAFA O CASO

Por determinação do Planalto, o Ministério do Trabalho tirou do site da pasta a nota em que criticava a decisão da ministra Rosa Weber, que concedeu liminar suspendendo a portaria do trabalho escravo. Além de se descolar desse assunto, o presidente Temer também quer esfriar os ânimos para minimizar desgastes.

Colaborou Silvana Pires

