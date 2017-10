O presidencialismo de coalisão se transformou em um eterno balcão negócios. É por isso que a ameaça de punição do Planalto aos infiéis tem limite e já está sendo pontual. A dança de cadeiras é no segundo escalão, sem grandes efeitos para os partidos da base. Disposto a levar adiante a pauta econômica no Congresso, o presidente Michel Temer sabe que não pode pesar a mão contra aqueles que votaram a favor das denúncias, sob o risco de fragilizar ainda mais o apoio que tem. Por mais difícil que seja, há reformas que a equipe econômica quer levar adiante. A partir da próxima semana, uma nova temporada de negociações será aberta.

Partidos do chamado Centrão pressionam por uma reforma ministerial. Legendas como o PP, PR e PTB não admitem que o PSDB continue no comando de um orçamento milionário, como é o caso do Ministério das Cidades. As pastas do Turismo e de Minas e Energia, hoje sob o comando do PMDB e do PSB, também estão na mira. Conselheiros mais cautelosos do presidente Temer defendem que nenhuma mudança seja promovida. Deixando tudo como está as articulações poderão ser retomadas tendo como pauta a reforma da Previdência. Na próxima semana, novos mapas de votos começam a ser feitos. E o governo passa a rezar para que nenhum fato novo apareça no âmbito da Lava-Jato e para que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), colabore.

OS DESAFETOS DE GILMAR

Nos corredores do Supremo Tribunal Federal (STF), servidores aplaudiram Luís Roberto Barroso, logo depois do entrevero com Gilmar Mendes. Mas ele não foi o primeiro ministro a perder a paciência com o polêmico colega. Ricardo Lewandowski e o ex-ministro Joaquim Barbosa também já discutiram com Mendes em plenário, em uma prévia da alta tensão que hoje toma conta e divide a mais alta corte do país.

Em 2009, Mendes era presidente do STF e se desentendeu com Joaquim Barbosa. Esquentado, Barbosa rebateu:

— Vossa excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do Judiciário. Vossa excelência quando se dirige a mim não está falando com os seus capangas do Mato Grosso.

Em 2016, foi a vez do ministro Ricardo Lewandowski.

– Vossa excelência está faltando com o decoro não é de hoje – rebateu, depois de um desentendimento sobre as decisões a respeito do impeachment no Senado.

Nenhum, no entanto, foi tão objetivo quanto Barroso, ao dizer que Mendes é parceiro dos lenientes com a criminalidade. O que dizem no Supremo é que pelo menos cinco ministros se sentiram representados por Barroso.

REVOLTA

Integrantes do governo gaúcho se sentiram traídos pela União, que entrou no STF contra liminar que assegura o não pagamento da dívida.

– Foi uma sacanagem – reclamou um interlocutor de Sartori.

TRENZINHO

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) passa o feriadão prolongado no Exterior. Com mais nove deputados, cumpre agenda oficial em Israel, na Palestina, Itália e Portugal. Quer dizer, com dinheiro público.

PIOR DO QUE ESTÁ...

Puxador de votos do PR, o deputado federal Tiririca (PR-SP) confirmou à coluna que não pretende disputar as eleições em 2018. Ele contou que tem a vida feita, faz shows pelo país, que não está atrás de poder e que dinheiro não o compra.

_ Quem não gosta de mim são os preconceituosos. Sou um dos mais assíduos da Câmara. Não uso disfarce, ando sem nada, vê se outros deputados pegam avião assim.

Nas sessões da Câmara, tem o hábito de sentar ao fundo, fora da área reservada aos deputados. É de onde costuma fazer piadas com os colegas. Durante a votação da denúncia contra Temer, comentou o desempenho de Heráclito Fortes (PSB-PI):

– É feio, mas tenho que aplaudir. Não estou num concurso de beleza!





FORO

Senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) reclama que a PEC do fim do foro privilegiado está escondida num escaninho empoeirado da Câmara, enquanto que o projeto de abuso de autoridade ganhou urgência na Casa.