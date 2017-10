A votação da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) foi um ensaio para o que vai ocorrer em plenário. O governo mantém a mobilização para não perder votos com relação à primeira denúncia e não trabalha com a hipótese de derrota. Mais uma denúncia será enterrada, a diferença e que essa rodada sairá um pouco mais cara. A bancada ruralista emplaca medidas até então consideradas impossíveis, como a portaria do trabalho escravo, enquanto deputados que atuam no varejo conseguem liberação de ambulâncias para prefeitos aliados, além de cargos e emendas. Há um clima de vale-tudo dentro do Congresso. Depois que o Senado salvou a pele do senador Aécio Neves (PSDB-MG), deputados argumentavam que não têm motivo para permitir a investigação contra Temer. Nas duas Casas, parlamentares comentavam que, até as vésperas das eleições de 2018, o impacto junto à opinião pública será bem menor. É apostar na memória curta do eleitor.

IRMÃO DE GEDDEL

Dois dias depois da operação de busca e apreensão da Polícia Federal no gabinete de Lúcio Vieira Lima (PMDB-BA), ele reapareceu na Câmara. Irmão de Geddel, investigado no caso dos R$ 51 milhões em caixas e malas, Lúcio recebeu abraços solidários dos demais colegas. Questionado pela coluna se estava voltando de vez, respondeu:

– Tá filmando? Beijo! Eu nunca fui embora!

DIGA ALÔ!

Depois de Temer e do ministro Moreira Franco (Secretaria-Geral), também Eliseu Padilha (Casa Civil) mudou o celular. Os números antigos estavam na agenda de Geddel, que foi revelada em arquivo colocado no site da Câmara. Ontem pela manhã, deputados aliados buscavam atualizar o contato com o ministro.

ARDILOSA

No primeiro discurso na volta ao Senado, Aécio Neves afirmou que foi vítima de ardilosa e criminosa armação. O argumento, pelo jeito, não convence nem o próprio partido. Apesar de o PSDB ter capitaneado a operação salvamento, o presidente interino do partido, Tasso Jereissati (CE), articula para que o mineiro se afaste do comando tucano.

BIBLIOTHECA

O jornalista gaúcho Klécio Santos lança hoje, em Porto Alegre, o livro Bibliotheca Pública Pelotense. Será às 19h, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul.

Colaborou Silvana Pires

