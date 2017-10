O senador Aécio Neves (PSDB-MG) fez um breve discurso no Senado nesta quarta-feira (18). Sem subir a tribuna, Aécio afirmou que foi vítima de uma ardilosa e criminosa armação de empresários inescrupulosos. E acusou os empresários de "enriquecerem as custas do dinheiro público e que não tiverem qualquer constrangimento em acusar pessoas de bem na busca dos benefícios de uma delação".

Aécio Neves estava afastando do mandato de senador da República desde 26 de setembro após decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) que o afastou do mandato e determinou o recolhimento domiciliar noturno atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República no inquérito em que o tucano foi denunciado por corrupção passiva e obstrução da Justiça, com base nas delações da JBS.