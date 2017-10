Confusão

A tropa de choque do governo reclamou que foi mal conduzido pela Comunicação do Planalto o caso da internação do presidente Temer. O porta-voz deveria ter se manifestado, esclarecendo a situação. No plenário, os aliados ficaram confusos, até serem informados que era uma obstrução urinária e que ele estava no Hospital do Exército.