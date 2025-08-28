Marcelo Marques e o furo jornalístico do "Sala de Redação"

Marcelo Marques durante participação no Sala de Redação. Jefferson Botega / Agencia RBS

Estávamos em uma sala de reuniões, chamada Piratini, no segundo andar do prédio localizado no número 400 da Avenida Erico Verissimo, às 13h de quarta-feira (27). Junto a mim, Amanda Munhoz, Leonardo Acosta, Marcos Bertoncello e Tiago Cirqueira. Falávamos sobre o planejamento das próximas semanas. A conversa transcorria sem percalços até Bertoncello olhar pela janela e perguntar:

— Aquele não é o Marcelo Marques?

Dono da Marquespan, empresário que comprou a Arena com dinheiro do próprio bolso e, até aquele momento, candidato à presidência do Grêmio, Marcelo Marques estava parado no cruzamento das avenidas Erico Verissimo com Ipiranga, em frente à RBS — o local foi recentemente batizado de Largo David Coimbra. Acompanhavam-no os assessores André Ferraz, Eduardo Adriano Villodre e Marlon Passos. Os quatro esperavam a sinaleira abrir para atravessar a via. Pela janela, continuamos observando o deslocamento do grupo já do nosso lado da calçada, sempre liderados por Marcelo.

— Será que eles estão vindo na RBS? — perguntei.

Pararam na altura do número 400 da Avenida Erico Verissimo, entrada principal da empresa. Não havia dúvidas: o destino era mesmo a RBS. Consultamos a Redação para saber se havia alguma entrevista marcada. Nada. Revisamos o e-mail corporativo e nos certificamos de que nenhuma reunião constava em nossas agendas.

— Como você está acompanhando o processo eleitoral, poderia ir lá encontrá-los e acompanhá-los na visita? — perguntou Tiago olhando para mim.

Deparei com Marcelo e seus assessores na recepção da entrada secundária da RBS, no número 99 da Rua Zero Hora. Pareciam tensos. Cumprimentei a todos, dei-lhes as boas-vindas e, por óbvio, quis compreender o que os trazia à RBS.

— Gostaria de participar do Sala de Redação — falou Marcelo.

— Houve o agendamento com alguém da produção? — perguntei apenas para reforçar a minha certeza.

— Não — emendou André Ferraz, assessor de Marcelo e completou:

— Vai ser um comunicado importante.

Consultei o Tiago Cirqueira. Por mais que não haja um regramento oficial, em meio aos processos eleitorais dos clubes um dos principais pontos de atenção editorial com relação aos possíveis candidatos é a isonomia. Avaliamos que seria relevante para o nosso público ouvir com exclusividade o homem que comprou a Arena e que seria o provável presidente do Grêmio.

Pelo tom da conversa e pela tensão no ar, intuímos que algo de grave seria comunicado. Enquanto Tiago os recebia, Marcelo preparava-se. Antes de entrar no ar, Marlon Passos reforçou:

— Não esquece dos 50 milhões.

Eduardo Adriano Villodre e André o abraçaram na porta do estúdio desejando boa sorte.

No átrio do estúdio, Marcelo antecipou:

— Depois de hoje, é possível que vocês não queiram me entrevistar mais.

Diogo Olivier, Cesar Cidade Dias, Vagner Martins, Leonardo Oliveira, Maurício Saraiva e Marcelo De Bona, integrantes do programa, com exceção do Guerrinha, que participava de casa, olhavam-se sem saber exatamente o que os esperava. Marcelo começou a conversa dizendo que gostaria de abordar dois assuntos. A Arena era um deles. De acordo com seus cálculos, o estádio se sustenta praticamente sozinho, com R$ 21 milhões gerados entre camarotes, publicidade e catering (serviços de alimentação).

— Em nossas contas, o Grêmio vai ganhar R$ 50 milhões por ano — afirmou.

Marcelo também falou de jogadores, do gramado, de investimentos — todos assuntos secundários. Sabíamos que o real motivo de sua ida ao programa era outro. Só não sabíamos qual. Até Marcelo De Bona, que apresentava o Sala na quarta-feira, perguntar:

— E qual o segundo assunto?

Era a senha para o anúncio.

— Não sou mais candidato (à presidência do Grêmio). É uma decisão irreversível — revelou, antes de apresentar peças de um quebra-cabeças que ainda precisa ser montado.

Em instantes, dezenas de colegas de outras áreas aproximaram-se do estúdio, obrigando a ciosa produtora Valeria Possamai a delimitar os devidos espaços para que o trabalho de operadores não fossem prejudicados. Marcelo saiu do ar às 14h11min, após falar para cem mil ouvintes por minuto na Rádio Gaúcha em Porto Alegre, para quem ouve pela Rede Gaúcha ou app de GZH pelo mundo afora, e para os milhares de espectadores no YouTube de GZH. Parecia aliviado.

— Ele não vai falar com mais ninguém — disse Eduardo Villodre.

Pela primeira vez em 27 anos de profissão, eu presenciava um furo jornalístico — o maior furo jornalístico do meio esportivo em 2025 — sendo dado não por um jornalista, repórter ou comunicador, mas por um programa. É o prestígio da marca Sala de Redação. Resultado do trabalho de todas as pessoas que o constroem ao longo de mais de 50 anos.





Assista ao momento em que Marques anuncia decisão no Sala de Redação: