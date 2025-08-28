Carlos Etchichury

Carlos Etchichury

Editor-chefe de Zero Hora.

Prestígio
Editorial

Marcelo Marques e o furo jornalístico do "Sala de Redação"

Pela primeira vez em 27 anos de profissão, eu presenciei um furo jornalístico sendo dado não por um jornalista, repórter ou comunicador, mas por um programa

Carlos Etchichury

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS