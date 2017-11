O UFC 217 será realizado neste sábado, a partir das 21hs (Brasília), na Madison Square Garden Arena, em Nova York e contará com a disputa de três cinturões.

A luta principal contará com a volta do canadense Georges St. Pierre que desafiará o Cinturão dos médios, hoje nas mãos do inglês Michael Bisping. GSP é muito criticado por fazer lutas amarradas. Confira o vídeo acima e a projeção para o duelo.