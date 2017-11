A polonesa Joanna Jedrzejczyk defenderá o seu Cinturão do peso palha feminino pela sexta vez nesta sábado, no UFC 217, na Madison Square Garden Arena, em Nova York..

Neste sentido, o fenômeno do MMA feminino lutará com Rose Namajunas (6 vitórias e 3 derrotas).

Joanna carrega 14 vitórias, não sabendo o que é perder no MMA.