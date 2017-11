Michael Bisping (E) defenderá o seu título do peso médio contra Georges St. Pierre

O UFC 217 será realizado neste sábado, a partir das 21hs (Brasília), na Madison Square Garden Arena, em Nova York e contará com a disputa de três cinturões.

A volta de St. Pierre

A batalha marcará o retorno da lenda canadense e, também, a subida de divisão. GSP dominava completamente a categoria dos meio-médios (até 77kg) e a sua última luta ocorreu no UFC 167, em 2013, onde manteve o seu reinado pela nona vez, ao superar Johny Hendriks por decisão dividida.

Projeção: St. Pierre é o favorito no combate e deverá levar por pontos. Tem 25 vitórias e 2 derrotas no MMA e fará a 22ª luta no UFC.