A 217ª edição do UFC se dará no dia 04 de novembro, na Madison Square Garden Arena, Nova York. A luta principal contará com a disputa do Cinturão do peso médio (até 84kg) entre o campeão Michael Bipsing e o desafiante Georges St. Pierre. O evento ainda contará com mais dois cinturões: Cody Garbrandt (campeão) vs. T.J. Dillashaw disputarão o título do peso galo e Joanna Jedrzejczyk (campeã) vs. Rose Namajunas valerá o cinturão do peso palha feminino.