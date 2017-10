Royce Gracie foi campeão do UFC em três oportunidades. Além disso, Royce é o representante do Brasil no hall da fama do UFC.

Royce nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1966 e é filho do mestre Hélio Gracie, sobrinho de Carlos Gracie – criadores do jiu-jitsu – e irmão de Royler Gracie, Rickson Gracie e Rorion Gracie (criador do UFC no dia 12 de novembro de 1993).

O brasileiro foi o grande responsável pela difusão do jiu-jitsu ao redor do Planeta, tendo em vista as vitórias épicas nos primórdios do UFC- até então o jiu-jitsu era desconhecido pelo grande público.