Segundo o Dieese, o salário mínimo ideal seria R$ 7.106,83, enquanto o valor em vigor é de R$ 1.621,00 Fábio Rodrigues Pozzebom / Agencia Brasil/Divulgação

Um velho ditado diz que o papel aceita tudo. A máxima explica uma característica bem brasileira: a distância entre o que está escrito e a realidade. Nossos legisladores elaboram normas detalhadas e elogiáveis, mas frequentemente incapazes de atingir seus objetivos. Um exemplo dessa distorção envolve o salário mínimo e o teto do serviço público previstos na Constituição, que funcionam de forma muito diferente da imaginada pelos constituintes.

No caso do mínimo, a Carta Magna determina que ele atenda às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, incluindo alimentação, moradia, transporte, saúde, educação e lazer. O problema é que a premissa jamais entrou em prática. Hoje, o piso oficial é de R$ 1.621,00, valor bem abaixo do necessário para a qualidade de vida pretendida. Segundo o Dieese, o valor ideal deveria ser de R$ 7.106,83 — ou seja, 4,38 vezes o atual. A justificativa para esse abismo é sempre a mesma: a economia não suportaria o impacto, a começar pelo rombo da Previdência Social.

No extremo oposto está o teto do funcionalismo público. A Constituição é clara: nenhum agente público deve receber acima do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O limite atual é de R$ 46.366,19 e deveria frear moral e financeiramente a despesa salarial da administração pública. Mas, enquanto o trabalhador comum enfrenta a rigidez da lei, parte da elite do serviço público transformou o teto em piso por meio de "penduricalhos" — auxílios, gratificações e verbas indenizatórias.