Protagonismo das mulheres tem que ser real

A política brasileira precisa criar condições efetivas para que mulheres disputem em igualdade de oportunidades. Jefferson Rudy / Agência Senado

Descobri o lugar da política brasileira onde o talento e a força da mulher são devidamente reconhecidos: na propaganda partidária. Desde o início do ano, sucessivos partidos têm usado a figura feminina como cartão de visitas de suas inserções em rádio e televisão.

O movimento não é espontâneo: a lei exige que 30% do tempo de exibição promova a participação feminina. Mas, diferentemente do que ocorre nos legislativos, tribunais e demais setores da vida pública nacional, elas ganham nos comerciais o destaque que não recebem no cotidiano. Pois a realidade é o avesso da propaganda de rádio e TV.

Embora representem 51,5% da população, as mulheres ocupam só 18% da Câmara dos Deputados. No Senado, o cenário se repete com 18,5%. Nos tribunais superiores, o quadro é semelhante. Desde 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF ) conta com apenas a ministra Carmem Lúcia: míseros 9% do total de cadeiras. No Superior Tribunal de Justiça (STJ), são apenas 6 mulheres para 33 vagas.

Há quase 30 anos, a legislação eleitoral exige a cota mínima de 30% de candidaturas de cada sexo. Em tese, os partidos são obrigados a abrir espaço para o sexo feminino. Na prática, porém, muitos apenas cumprem com a formalidade burocrática. Surgem candidaturas sem estrutura, sem campanha, sem recursos e, em alguns casos, sem qualquer intenção real de disputar uma eleição – apenas para completar o mínimo legal.

Por trás dos números existem obstáculos muito mais profundos. A sobrecarga do trabalho doméstico, a dificuldade de acesso a financiamento eleitoral, a distribuição desigual de recursos partidários e a discriminação de gênero formam uma barreira invisível que continua afastando mulheres da vida pública.

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