Vacinas: o óbvio contestado

A imunização foi crucial para dobrar a expectativa de vida no último século. Gisele Nozari / Divulgação

A maior dificuldade em qualquer debate é quando se precisa provar o óbvio. Poucas coisas são tão evidentes quanto a relevância das vacinas. Elas estão entre as maiores conquistas da Medicina, responsáveis por erradicar a varíola, controlar poliomielite, difteria e tétano, entre outras doenças graves. Durante a pandemia de covid-19, foram decisivas para reduzir mortes e conter a propagação do vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), junto ao saneamento básico, a imunização foi crucial para dobrar a expectativa de vida no último século.

Apesar disso, cresce no mundo um movimento que transforma ciência em disputa ideológica. A resistência não é novidade: em 1904, o Brasil viveu a Revolta da Vacina, quando a população pobre e desinformada reagiu violentamente à vacinação compulsória determinada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Naquele tempo faltava orientação; hoje, sobra informação e falta responsabilidade.

O retrocesso moderno ganhou força no final dos anos 1990, com o estudo fraudulento do médico britânico Andrew Wakefield associando vacinas ao autismo. Embora desmentida, a farsa prosperou nas redes sociais, alimentando o movimento antivax até alcançar governos – como nos EUA, onde Robert F. Kennedy Jr., opositor declarado da vacinação, assumiu a pasta da Saúde.

No Brasil, que chegou a perder por alguns anos o status de território livre do sarampo devido à queda na cobertura vacinal, há muitos hesitantes: não rejeitam abertamente as vacinas, mas cedem ao temor gerado por notícias falsas. O reflexo é visível.

Na campanha contra a gripe em Porto Alegre, conforme dados do começo da semana, apenas 48,66% do público-alvo havia se imunizado; entre crianças pequenas, a cobertura não chegava a 26%. São pessoas que rejeitam proteção gratuita oferecida pelo poder público para, dias depois, engrossarem as filas de espera em emergências e pronto-atendimentos.