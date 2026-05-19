Melhora nos indicadores de segurança pública no RS é vitória coletiva e merece ser celebrada

Antonio Carlos Macedo

Antonio Carlos Macedo

Jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Natural de Esteio. Trabalha na Rádio Gaúcha desde 1984. É apresentador dos programas Gaúcha Hoje e Chamada Geral. Dá preferência aos assuntos que impactam a vida real e o cotidiano do cidadão comum. Apaixonado por cachorros, também é defensor da causa animal.

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