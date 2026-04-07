Um país que perdeu a vergonha

No fim, sobra ao cidadão a incômoda sensação de ser feito de palhaço. Matheus Matta / Divulgação

“Cara de palhaço, pinta de palhaço, roupa de palhaço.” O verso do velho samba atravessa o tempo como um retrato incômodo do Brasil que insiste em se repetir. Não pela leveza da música, mas pela sensação amarga de que o cidadão comum é espectador passivo de um espetáculo degradante, um verdadeiro circo de horrores. A sensação é de ausência generalizada de vergonha na cara. A cada novo escândalo, surgem explicações tão frágeis que beiram o deboche e afrontam a inteligência alheia. Não há constrangimento, não há recuo – há, isso sim, a convicção de que a memória coletiva é curta e seletiva.

A corrupção nunca foi novidade por aqui. O que muda – e para pior – é a postura dos envolvidos. Houve um tempo em que o flagrante provocava algum tipo de vergonha, ainda que estratégica. Afastar-se, silenciar, esperar a poeira baixar eram movimentos quase automáticos. Hoje, o roteiro é outro. O acusado convoca coletiva, encara as câmeras e empilha versões que desafiam qualquer lógica. E o mais espantoso: encontra respaldo na sociedade. Porque a hipocrisia também virou método.

A régua moral oscila conforme a conveniência: se o escândalo atinge o adversário, há revolta, cobranças, discursos inflamados. A condenação é sumária. No entanto, se recai sobre um aliado, surgem ponderações, dúvidas oportunas, teorias que tentam relativizar o inaceitável. O aliado, esse pobre coitado, é sempre vítima da perseguição dos inimigos. E o que deveria ser consenso – a rejeição à desonestidade – vira disputa narrativa. Cada grupo protege o seu, como se houvesse, de fato, corruptos de estimação. No fim, sobra ao cidadão a incômoda sensação de ser feito de palhaço – e a suspeita de que, se reclamar, talvez sobre pouca gente disposta a ouvir. Ou ainda, corre o risco de virar réu em algum processo "do fim do mundo" pelo simples fato de cobrar honestidade.