Antonio Carlos Macedo

Antonio Carlos Macedo

Jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Natural de Esteio. Trabalha na Rádio Gaúcha desde 1984. É apresentador dos programas Gaúcha Hoje e Chamada Geral. Dá preferência aos assuntos que impactam a vida real e o cotidiano do cidadão comum. Apaixonado por cachorros, também é defensor da causa animal.

Moral em ruínas
Opinião

Um país que perdeu a vergonha

A tolerância seletiva com escândalos e a defesa cega dos aliados ajudam a transformar a desonestidade em rotina nacional

Antonio Carlos Macedo

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