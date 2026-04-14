Antonio Carlos Macedo

Antonio Carlos Macedo

Jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Natural de Esteio. Trabalha na Rádio Gaúcha desde 1984. É apresentador dos programas Gaúcha Hoje e Chamada Geral. Dá preferência aos assuntos que impactam a vida real e o cotidiano do cidadão comum. Apaixonado por cachorros, também é defensor da causa animal.

Nas sombras
Notícia

Suplentes: o poder sem voto no Senado

O cidadão decide com base no cabeça de chapa, mas poderá ser representado por alguém que jamais escolheria

Antonio Carlos Macedo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS