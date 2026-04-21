Estátua de Perseu, semideus da mitologia grega, em Florença. Michael Evans / stock.adobe.com

Há personagens que circulam entre nós com a convicção silenciosa de que pertencem a outra categoria. Não chegam a ser deuses, mas tampouco se reconhecem como simples mortais. São os semideuses da vida pública – figuras que parecem acreditar que suas decisões brotam de uma fonte divina e incontestável, imune a dúvidas, questionamentos ou revisões.

O semideus não erra; no máximo, é mal interpretado. Quando confrontado, reage. Não com explicações, mas com indignação. Para ele, a dúvida não é um mecanismo saudável de controle, e sim uma afronta pessoal. A crítica, por mais fundamentada que seja, ganha contornos de ataque. E todo ataque, em seu entendimento, exige resposta firme e imediata.

Nessa lógica peculiar, os papéis tradicionais se confundem. O mesmo ente que observa, também investiga; aquele que acusa, também decide os rumos da história. Tudo parece funcionar dentro de um círculo fechado, onde a convicção pessoal de autoridade substitui a necessidade de convencimento público. Evidências incômodas são reclassificadas como ruído, ilação ou má-fé. Afinal, admitir fragilidades não combina com quem se vê acima do comum.

Outro traço marcante é o espírito de corpo. Semideuses raramente estão sozinhos: protegem-se mutuamente, formando uma espécie de irmandade tácita. Divergências internas até podem existir, mas dificilmente transbordam. Para o mundo exterior, a imagem precisa ser de solidez, quase de infalibilidade coletiva.

Diante disso, para os simples mortais, instala-se um ambiente de cautela. Palavras passam a ser medidas, opiniões são sussurradas, e o receio de ultrapassar limites vira regra. Não por respeito reverencial, mas por prudência. Na mitologia, o semideus nasce da fusão entre o humano e o divino. Na vida institucional, ele surge quando o poder deixa de ser apenas uma função e passa a ser percebido como atributo pessoal.