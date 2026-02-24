Quando a Justiça trai a infância

Decisão do TJMG absolveu acusado de estupro de vulnerável. Euler Junior/TJMG / Divulgação

A decisão da 9ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), que absolveu um homem de 35 anos pelo crime de estupro contra uma criança de 12 anos, não é apenas um erro judiciário; é um atentado violento contra a rede de proteção à infância no Brasil. O argumento da "relação consensual" e do "vínculo afetivo" utilizado pelo relator Magid Nauef Lauar e aceito pelo colega Walner Barbosa Milward de Azevedo, da 9° Câmara Criminal, é uma afronta ao ordenamento jurídico.

A lei é clara: o artigo 217-A do Código Penal estabelece que qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, independentemente de consentimento ou aprovação familiar. A vulnerabilidade da vítima é presumida de forma absoluta. Ponto final. A justificativa de que os pais "consentiram" e que a relação era "aos olhos de todos" beira o desrespeito. Desde quando a conivência familiar ou a exposição pública de um crime o descaracterizam? Se a menina tem 12 anos, seu corpo não está disponível para negociações de afeto, tampouco para interpretações criativas de magistrados.

O voto dissonante da desembargadora Karin Emmerich acertou em cheio ao denunciar o "padrão patriarcal e sexista" que ronda a decisão. É estarrecedor que, em pleno 2026, ainda precisemos lembrar a magistrados que crianças são coagidas pela própria imaturidade. É alarmante que tal decisão tenha partido de uma instância superior, composta por desembargadores que deveriam zelar pela correta aplicação da lei e pela defesa dos direitos fundamentais. O Ministério Público de Minas Gerais já anunciou recurso, e o Conselho Nacional de Justiça exige explicações, mas o dano está feito.