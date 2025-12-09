Violência contra mulheres: omissão também mata

Manifestantes protestam contra feminicídios em Porto Alegre (foto) e em outras cidades brasileiras. Cris Leite / Divulgação

A tragédia que vitimou Ilda Alves de Paula, 64 anos, em Marmeleiro (PR), é um retrato cruel da violência contra a mulher no Brasil. Após 35 anos de separação motivada pelas agressões do marido, Ilda acreditou que poderia conviver novamente com Ataíde Medeiros, 74 anos. A reaproximação, porém, durou apenas duas semanas e terminou em mais brutalidade: espancada, ela morreu dias depois, com o rosto desfigurado.

O caso se soma a uma sucessão de crimes brutais registrados nas últimas semanas. Em Florianópolis, uma jovem de 21 anos foi estuprada e estrangulada. Na Bahia, uma mulher de 27 anos foi arrancada do banho e morta a tiros pelo ex-namorado. No Rio, um servidor público assassinou uma professora e uma psicóloga. Em São Paulo, uma atendente de pastelaria foi morta no trabalho pelo ex-marido. Nesta segunda-feira (8), em Bauru (SP), um homem matou a companheira a facadas e depois foi morto em confronto com a polícia. E, ainda na capital paulista, uma jovem perdeu as duas pernas após ser atropelada e arrastada por quase um quilômetro pelo ex-namorado tomado por ciúmes.

São atos de ódio praticados por homens que se consideram donos da vida e do corpo feminino. E que não hesitam em matar quando contrariados. Os números escancaram a dimensão da barbárie: só em 2025, o país já registra mais de 1.180 feminicídios. No ano passado, foram 1.459 vítimas — cerca de quatro brasileiras assassinadas por dia.

A escalada da violência revela o tamanho da misoginia estrutural que atravessa a sociedade. Diante desse cenário, calar é um ato de cumplicidade. Por isso, no último domingo, milhares foram às ruas em 21 capitais e outras 89 cidades no Levante Mulheres Vivas, para exigir o fim das mortes, o combate à violência e a criminalização da misoginia — essa raiva profunda contra mulheres que sustenta o machismo cotidiano.