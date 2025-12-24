Feliz Natal!

O Ano Novo é livre; cada um faz seus planos. Mas o Natal exige presença, abraço e mesa compartilhada. bluebeat76 / stock.adobe.com

Na minha infância, o Natal era o momento mais esperado do ano. Uma data aguardada com ansiedade e encantamento. A contagem regressiva começava em setembro, no máximo outubro.

Éramos pobres, mas nunca faltou empenho dos pais para transformar a data em algo completo, cheio de significado. Havia pinheirinho, presépio, cuca e bolachinhas decoradas feitas a quatro mãos pela mãe e pela avó. A mesa reunia sabores simples, mas carregados de afeto: pizza de sardinha, bolo de banana, sagu com creme, salada de batata (ninguém falava em maionese), churrasco e refrigerante, um luxo reservado apenas para ocasiões especiais. Não existia ceia à meia-noite, tampouco o peru aparecia no cardápio. Os presentes sob a árvore eram um mistério só desvendado na manhã do dia 25. Brinquedos eram motivo de euforia; roupas, nem tanto — só a mãe apreciava. Os parentes, especialmente meus padrinhos, costumavam passar conosco. O clima era de alegria genuína, brincadeiras, risadas fáceis e conversas sem pressa. Tudo com muito respeito ao significado espiritual e religioso do nascimento de Jesus Cristo.

Com o tempo, as coisas mudaram. Para muitos, a data virou apenas um grande evento de consumo. Ainda assim, algo resiste: o poder de reunir. Este é o verdadeiro milagre que se repete a cada dezembro: a capacidade de nos lembrar que, antes de qualquer presente, está a presença. Que a maior dádiva é o abraço apertado, a memória compartilhada, o brilho nos olhos e a alegria ao redor da mesma mesa. Que possamos, então, guardar com cuidado os valores que são a verdadeira luz desse tempo: o amor que acolhe, a solidariedade que estende a mão, a paz que pede trégua nas discórdias, a esperança que teima em renascer e a gratidão simples pelo que temos e por quem temos ao lado. Que o espírito de união ilumine o seu lar. E que, juntos, celebremos a beleza singela de estar, simplesmente estar, com quem se ama.

