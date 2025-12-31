Antonio Carlos Macedo

Antonio Carlos Macedo

Jornalista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Natural de Esteio. Trabalha na Rádio Gaúcha desde 1984. É apresentador dos programas Gaúcha Hoje e Chamada Geral. Dá preferência aos assuntos que impactam a vida real e o cotidiano do cidadão comum. Apaixonado por cachorros, também é defensor da causa animal.

Presente e futuro
Opinião

Feliz Ano-Novo

Que 2026 seja menos sobre imposições e mais sobre equilíbrio

Antonio Carlos Macedo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS