Prisão domiciliar para Bolsonaro é questão de igualdade

Sergio Lima / AFP

A decisão unânime da Primeira Turma do STF de manter a condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão aponta para a reta final do processo da trama golpista. Os recursos restantes têm caráter meramente protelatório e, se usados em excesso, podem até gerar sanções às defesas. Falta basicamente a formalização do trânsito em julgado, etapa que levará ao início do cumprimento da pena. Não há data certa para a execução, mas a previsão é de isso que ocorra entre o fim deste mês e o início do próximo.

Nesse contexto, cresce a discussão sobre onde o ex-presidente deverá confinado. Pela regra, a detenção ocorreria no presídio da Papuda ou em sala especial na Polícia Federal. Porém, diante de seu histórico clínico, a defesa poderá solicitar prisão domiciliar. Bolsonaro reúne comorbidades amplamente conhecidas, em sua maioria decorrentes do atentado a faca em 2018. Desde então, passou por diversas cirurgias, enfrenta dores crônicas, limitações digestivas e vive com sequelas permanentes.

A situação abre espaço para um paralelo inevitável: o caso de Fernando Collor de Mello. Condenado por corrupção na Lava Jato, Collor também deveria cumprir pena em regime fechado. Contudo, após apresentar laudos que apontavam Parkinson, apneia grave e transtorno afetivo bipolar e alegar idade avançada (75 anos), conseguiu autorização para permanecer em sua residência, monitorado por tornozeleira eletrônica. Se Collor, que se gabava do corpo de atleta e saúde de ferro, recebeu esse tratamento, por que ele seria negado a Bolsonaro, cujo quadro clínico é anterior, mais conhecido e relacionado a um atentado? O relator é o mesmo: Alexandre de Moraes. Seria coerente repetir o entendimento agora, em nome da isonomia entre réus.