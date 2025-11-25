Don Juan do teclado favorece golpe dos nudes

Na última semana, a Polícia Civil de MT fez uma operação contra um grupo do RS especializado em extorsão com uso da IA. Polícia Civil/MT / Divulgação

Quase toda semana tem operação policial contra o “golpe dos nudes”. Há alguns dias, por exemplo, a Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu 32 mandados contra um grupo que causou prejuízo de R$ 100 mil a uma única vítima no Mato Grosso. O modus operandi é conhecido, porém eficiente: o alvo recebe fotos e vídeos de jovens atraentes. Por trás das iscas, estão criminosos que puxam papo, criam clima, pedem imagem e, quando conseguem, partem para a chantagem.

A fraude, que antes usava registros de mulheres aliciadas, hoje é impulsionada pela Inteligência Artificial (IA). Os estelionatários utilizam a tecnologia para criar perfis falsos e gerar “fake nudes” que dão aparência de verdade à ameaça. A extorsão é reforçada por falsos policiais, pais indignados ou até membros de facções, exigindo dinheiro em troca do silêncio. Para ampliar a encenação, até cenários que simulam uma delegacia policial já foram montados. Quem paga, em geral, acaba sendo explorado repetidas vezes.

As investidas, praticadas à distância, partem de várias regiões do país, inclusive de dentro de presídios, e até do exterior, o que dificulta a ação policial para identificar os responsáveis. Apesar da gravidade dos crimes, não dá para romantizar a vítimas. Elas não são pessoas ingênuas que tropeçaram na maldade do mundo. São homens que aceitaram lidar com sujeira desde o primeiro minuto. Muitos são casados, pais de família, profissionais respeitados. Entre eles, médicos, comerciantes, advogados, professores... Sabem que a conversa é suspeita, que o enredo é improvável, que o risco é evidente. Mesmo assim, avançam — movidos por vaidade, machismo, carência ou pura fantasia. Quando a suposta garota se diz menor de idade, o alerta deveria ser definitivo. Ainda assim, seguem adiante, abrindo voluntariamente a porta da própria ruína.

Assim, a segurança pública é obrigada a agir para apagar incêndios causados por gente que não teve pudor em flertar com a ilegalidade. Considerando o dispêndio de recursos públicos, penso até que o envolvido deveria bancar os custos das operações policiais. Afinal, não é razoável que toda a sociedade financie ações que só se tornam necessárias graças à cumplicidade desse "Don Juan do teclado". Como isso não é possível legalmente, só resta reforçar e repetir os alertas.