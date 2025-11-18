Corrupção é crime hediondo

Alessandro Stefanutto, ex-presidente do INSS, foi preso pela Polícia Federal. José Cruz / Agência Brasil

Um aposentado que vive com R$ 1.518 mensais precisaria de mais de 13 anos para alcançar o que o ex-dirigente embolsava a cada 30 dias. Stefanutto está longe de ser exceção. A lista de escândalos semelhantes é tão ampla que faltaria espaço para registrar todos. São episódios que atravessam o setor público de ponta a ponta: do alto escalão em Brasília a pequenas prefeituras do interior.

A corrupção não é apenas um desvio moral ou administrativo. É um crime com vítimas reais, embora invisíveis. Ela mata em silêncio. Mata quando retira verbas da saúde e deixa pacientes agonizando em filas de espera; mata quando paralisa obras essenciais; mata quando impede a recuperação de uma rodovia; mata quando impede a oferta mínima de serviços a quem mais precisa. Trata-se de uma mazela histórica, alimentada desde os tempos coloniais por uma cultura de impunidade perpetuada pela falta de rigor na punição. O resultado é visível nos indicadores internacionais. Entre 180 países avaliados, o Brasil ocupa a desconfortável 107ª posição no ranking de percepção da falcatrua, empatado com Argélia, Malauí, Nepal, Níger, Tailândia e Turquia.

Mesmo assim, o país é incapaz de reagir com a urgência necessária. Um exemplo é o projeto que inclui corrupção ativa e passiva no rol de crimes hediondos. Aprovado pela Comissão de Segurança Pública do Senado em 8 abril desse ano, o texto impede indulto, anistia, graça e fiança, além de exigir início de cumprimento da pena em regime fechado. No entanto, a proposta segue parada na Comissão de Constituição e Justiça, aguardando a indicação de relator. A tramitação só deve avançar em 2026 — isso se avançar. Enquanto o Congresso demonstra morosidade que beira a conivência, o dinheiro público continua a escorrer pelo ralo. A mensagem é clara: para o criminoso, tempo e brechas para escapar impune. Para o cidadão comum, a indignação de ser roubado diariamente, vítima de um processo que enriquece vigaristas e empobrece a nação.