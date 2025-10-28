Proposta da prefeitura para catadores pune a pobreza

É legítimo querer integrar os autônomos a cooperativas, desde que isso seja feito com diálogo, apoio e respeito. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Eles empurram carrinhos pesados ou arrastam sacos cheios de latas, garrafas, papel e papelão. São os catadores — homens e mulheres socialmente vulneráveis que sobrevivem do recolhimento de material reciclável. Em Porto Alegre, calcula-se que a atividade movimente entre sete e 11 mil pessoas. Gente que transforma sobra em sustento, restos em renda, suor em dignidade. Pessoas humildes, muitas delas em situação de rua, que agora correm o risco de virar infratoras aos olhos do poder público.

O novo Código Municipal de Limpeza Urbana, elaborado pela prefeitura, prevê que apenas o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) tenha o direito de manejar os resíduos reaproveitáveis. A proposta até permite que parte do serviço seja feita por cooperativas e empresas, mas exclui quem vive da coleta independente. Se aprovada, a lei poderá aplicar multas de até R$ 8,3 mil a quem for flagrado transportando recicláveis de maneira informal. Além disso, o DMLU poderá apreender as cargas — e até o carrinho usado para levá-las.

Quem abrir um saco de lixo em busca de algo que possa vender, ou mesmo atrás de um resto de comida, cometerá infração leve, com multa de cerca de R$ 519. É uma tentativa de organizar o serviço de coleta que, na prática, pune a pobreza. Os carrinheiros atrapalham o trânsito? É verdade. Mas os caminhões da coleta oficial também atrapalham, e ninguém pensa em bani-los das ruas. Os catadores fazem sujeira ao revirar sacos e contêineres? E o morador que teima em jogar reciclável no lixo comum ou não separa o lixo seco do orgânico – não faz o mesmo estrago anonimamente, sem nenhum sentimento de culpa?

É legítimo querer integrar os autônomos a cooperativas, desde que isso seja feito com diálogo, apoio e respeito. A formalização deve ser um processo de inclusão, não uma lei que transforma sobrevivência em infração. Do jeito que está, o texto do novo código troca política social por punição – e empurra ainda mais para a marginalidade quem já vive nela.